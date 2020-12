Covid, vaccinazioni al via in Gran Bretagna: prima è una 90enne nordirlandese

Una donna di 90 anni dell'Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech Covid dopo la sperimentazione, per quello che è l'inizio del programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 all'University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, nel centro dell'Inghilterra. "Mi sento una privilegiata", ha detto, citata dalla Bbc, nelle West Midlands, in Inghilterra. E' partito il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall'Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato 'V-Day', il giorno del vaccino.

BioNTech: "Siamo felici ma è presto per dire se il vaccino fernmerà il Covid"

Siamo "felicissimi" per l'inizio del programma di vaccinazione di massa nel Regno Unito. Lo ha detto alla Bbc Sean Marett, direttore commerciale di BioNTech, elogiando la Gran Bretagna, che è stata "molto rapida nell'acquisto del vaccino sviluppato con Pfizer. Marret ha specificato che è "troppo presto per dire" se il vaccino fermerà la diffusione del coronavirus. Per stabilire questo, ha spiegato, ci vorranno mesi. Ma "quello che possiamo dire - ha aggiunto - è che con questo vaccino nel 95% non si hanno sintomi e si è protetti dai sintomi". "La nostra sperimentazione clinica ha dimostrato - ha aggiunto - che la maggior parte delle persone manifestano effetti collaterali transitori, mal di testa o affaticamento", "penso che questo sia un vaccino molto tollerato".

V-Day Gb: primo uomo vaccinato si chiama William Shakespeare

Il primo uomo ad essere vaccinato in Gran Bretagna si chiama William Shakespeare, 81enne di Warwickshire, nelle Midlands Occidentali. Anche Shakespeare è stato vaccinato all'University Hospital di Coventry, vicino Birmingham. Lo riferisce il Daily Mail. Joanna Sloan, una infermiera di Belfast, è stata la prima persona in Irlanda del Nord a ricevere il vaccino.

V-Day Gb, Starmer: "Giorno importante per la nostra lotta al Covid"

E' una "giornata importante nella nostra lotta contro il Covid-19". Così il leader del Sir Keir Starmer Labour, Sir Keir Starmer, commenta l'inizio del programma di vaccinazione in Gran Bretagna. "C'è luce alla fine del tunnel. È fondamentale che tutti noi continuiamo a stare al sicuro seguendo i consigli di salute pubblica", ha twittato.

V-Day Gb: scienziati valutano combinazione diversi vaccini

Gli scienziati nel Regno Unito stanno valutando la possibilità di combinare differenti vaccini contro il Covid-19 per potenziarne i risultati. Lo ha dichiarato il consigliere scientifico del governo di Londra, Sir Patrick Vallance. "E' un metodo abbastanza standard di stimolare il sistema immunitario", ha spiegato a Sky News, "ma va studiato perché non si può presumere semplicemente che funzioni". "Vanno fatti i test appropriati", ha aggiunto Vallance.