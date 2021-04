Covid vaccini, attenzione alle somministrazioni: ecco gli errori più diffusi

Il tipo di errore più comune nella somministrazione dei vaccini

Il tipo di errore più comune nella somministrazione dei vaccini? La dose inoculata era inferiore a quella che doveva essere somministrata. C’è anche questo e diversi altri problemi (come le siringhe scadute, l’uso di vaccini diversi tra prima e seconda dose) che i CDC, i Centers for Disease Control and Prevention degli Usa, l’agenzia federale degli Stati Uniti facente parte del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani che fa prevenzione e controlla la sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, segnalano nell’uso di massa dei vaccini che si sta attualmente adottando. Ragionando su grandi numeri e sui tempi di somministrazione rapida in essere i problemi degli Usa sono gli stessi degli altri Paesi che hanno anche una minore capacità di mappatura delle inoculazioni.

Qualche settimana fa è diventata notizia di cronaca l’errore nella somministrazione del vaccino fatta ad una anziana a Reggio Calabria. Una 82enne ha ricevuto come seconda dose il vaccino Pfizer, dopo essere stata vaccinata con una prima dose del vaccino Moderna. I familiari della donna hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti insieme al Nas, verbalizzando la situazione. Per l’azienda sanitaria locale non ci sarebbero rischi. E’ stato un errore.