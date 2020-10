Covid, "Vaccino pronto a marzo-aprile. I bar e i ristoranti restano aperti"

"Non ci sarà un altro lockdown, ci saranno delle chiusura dove necessario". Lo afferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, dopo il nuovo incremento di positivi da Covid-19 registrato nella giornata di ieri. Nessuna chiusura di ristoranti, pizzerie, bar e locali in arrivo, "a me non risulta nulla", sottolinea la Zampa. Per quanto riguarda lo sport e in particolare il calcio, dopo le positività nell'Inter e il derby di Milano a rischio, la sottosegretaria non si sbilancia, "sul calcio non rispondo, lo chieda al ministro Spadafora".



L'Italia rischia la chiusura delle scuole? "Le scuole resteranno aperte come è giusto che sia", assicura. Capitolo vaccino anti-Covid-19. I tempi? Quando sarà disponibile? "E' in arrivo nei prossimi mesi, parliamo della primavera del 2021, intorno ai mesi marzo e aprile. Anche se ovviamente non faccio l'indovina", spiega la Zampa. Sarà obbligatorio il vaccino? "Non è prevista l'obbligatorietà, non è un tema su cui si sta dibattendo", conclude la sottosegretaria al ministero della Salute.