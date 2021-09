Covid, Variante Mu: "Meno contagiosa della Delta. Siamo vicini alla vittoria"

Covid, Ciccozzi: “Difficile che venga fuori una variante più contagiosa della Delta. Siamo sulla strada della vittoria, ma dobbiamo ancora fare attenzione”

“Siamo sulla strada della vittoria nella lotta contro il virus, però dobbiamo ancora stare attenti”. Lo ha detto Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia del Campus Bio-medico di Roma, intervenuto nella trasmissione “Res Publica” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Cusano Italia Tv.

“Stiamo tenendo sotto controllo la variante Mu, anche se i dati ci dicono che è meno contagiosa della Delta – ha spiegato Ciccozzi -. Non credo che avremo una variante più contagiosa della Delta, almeno a breve. Tutto quello che doveva mutare nel posto in cui doveva mutare l’ha fatto. Adesso si dice in gergo che i siti stanno andando in saturazione, hanno cambiato tutto quello che potevano cambiare".

"Se cambia, può cambiare in altre zone e questo preoccupa nell’ottica del vaccino, però per ora il vaccino copre. Sappiamo che Moderna sta lavorando sulla variante Delta per l’aggiornamento del vaccino, perché è una variante che comunque ci dà ancora un po’ di noie”.