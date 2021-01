Dagli Usa mld per avere più vaccini. Ue furiosa, Ursula all'attacco. Il video

Pfizer, dietro ai ritardi sceicchi e Usa. Offerti mld per avere più vaccini

L'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo. L'unica soluzione sono i vaccini, ma questi sono pochi e solo poche case farmaceutiche sono pronte per la vendita. Tra queste c'è la statunitense Pfizer, quella di cui si sta servendo anche l'Europa. Ma l'improvvisa frenata nella distribuzione - si legge su Repubblica - ha spiazzato un po' tutti. "Abbiamo dei contratti e abbiamo bisogno di quei vaccini adesso". Ha detto Ursula von der Leyen alla Pfizer, pretendendo il rispetto del contratto stipulato.

Il vero motivo del ritardo però - prosegue Repubblica - potrebbe essere un altro. Con la pandemia fuori controllo in molte aree del mondo, infatti, si potrebbe essere scatenata una corsa miliardaria al vaccino. I ritardi di Sanofi, J&J, AstraZeneca hanno moltiplicato gli ordini del farmaco Pfizer-Bion- Tech, malgrado il prezzo di 19,5 dollari a dose negli Stati Uniti. Decisione presa da Biden, come biglietto da visita da neo presidente. E molti paesi con forti disponibilità, ad esempio quelli del Golfo, sono pronti a firmare assegni in bianco per garantirsi una fornitura. Pfizer e BionTech, spiazzate dalla valanga di prenotazioni last minute, hanno varato una mobilitazione per alzare la loro produzione.



L'IRA DI URSULA VON DER LEYEN, IL VIDEO CON LE PAROLE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE

"Abbiamo dei contratti e abbiamo bisogno dei vaccini adesso”