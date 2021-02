Dpcm, niente allentamenti anche a Pasqua.Vietato il cambio Regione fino al 6/4

Il Coronavirus non smette di far paura. Il numero dei positivi giornalieri aumenta e negli ospedali tornano i segni più sui ricoveri e soprattutto sulle terapie intensive. Il dato sui morti si conferma drammatico. Per questo il governo Draghi ha deciso di restare nel segno della continuità con il precedente esecutivo, confermando anche con il nuovo Dpcm tutti i divieti, fino a Pasqua. Le norme saranno in vigore per un mese, dal 6 marzo al 6 aprile. Per evitare - si legge sul Corriere della Sera - che le vacanze pasquali si trasformino in un «liberi tutti», con la possibilità di anticipare di qualche giorno alcune riaperture. Ma si deciderà sulla base della curva epidemiologica che al momento non accenna a scendere. La linea già tracciata prevede misure rigorose per fermare i contagi causati dalle varianti del Covid-19 con la creazione di altre zone rosse dove si va in lockdown, oppure «arancione scuro» dove la circolazione è limitata. Le nuove regole saranno annunciate lunedì prossimo e, già da questa settimana, anche le ordinanze sul cambio di fascia saranno operative dal lunedì «per consentire ai cittadini e ai titolari delle attività di organizzarsi».

Gli allentamenti - prosegue il Corriere - saranno minimi: rimane il coprifuoco, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento. Chi vive in fascia gialla e in fascia arancione può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione. Non si può invece andare in una seconda casa che si trova in fascia «arancione scuro» e in zona rossa. Chi vive in fascia «arancione scuro» e in zona rossa non può uscire dal comune di residenza e dunque non può andare nelle seconde case, anche se si trovano in fascia gialla o in fascia arancione.