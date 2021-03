Dpcm, no zona gialla fino al 30/4. Scuole aperte dopo Pasqua in zona rossa

NUOVO DPCM/ NO ZONA GIALLA FINO A FINE APRILE. SCUOLE APERTE FINO ALLA PRIMA MEDIA IN ZONA ROSSA

Nessun ritorno alle zone gialle fino alla data del 30 aprile. E' quanto filtra dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi con le forze di maggioranza e i vertici del Cts in vista del prossimo Dpcm. Le aree del Paese meno colpite resteranno arancione, con tutti i divieti del caso. La decisione sarebbe resa necessaria dal quadro epidemiologico che continua a preoccupare il governo. Ad ogni modo, in zona rossa le scuole - fino alla prima media - torneranno alle lezioni in presenza.

Secondo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia nel periodo fra il 15 marzo ed il 21 marzo si osserva, dopo varie settimane di aumento, una iniziale diminuzione nella incidenza rispetto alla settimana precedente, 240,3 per 100mila abitanti rispetto ai 250 per 100mila abitanti della settimana precedente. L'incidenza, comunque, resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.