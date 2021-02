Dpcm:Piemonte e Lombardia lunedì arancioni.Campania ed Emilia Romagna in rosso

L'emergenza Coronavirus continua senza sosta. L'Rt è in rapida risalita e il numero di positivi è in costante aumento. Preoccupa la situazione negli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva tornati a livelli di guardia. Il dato giornaliero dei morti è drammatico, anche ieri superata la soglia dei 300 decessi. Con questo quadro di preoccupazione Draghi si appresta a varare il suo primo Dpcm. Molte Regioni - si legge sul Corriere della Sera - sono destinate a cambiare colore. Il Piemonte in fascia arancione, stesso destino con molta probabilità per il Lazio e la Lombardia, attualmente in bilico, ma con numeri in peggioramento. Così come la Puglia, le Marche e la Basilicata. Potrebbe andare in rosso la Campania, ma anche l’Emilia-Romagna che ha già fatto entrare Bologna in «arancione scuro».

I focolai causati dalle varianti del Covid- 19 - prosegue il Corriere - provocano l’innalzamento dell’Rt in molte aree d’Italia. Non ci sarà nessuna riapertura, almeno fino a Pasqua. L'unica eccezione potrebbe riguardare i cinema e teatri, che oggi dovrebbero avere il via libera dal Cts per la riapertura delle sale il 27 marzo, ma solo se la curva sarà davvero in discesa. Prima potrebbero arrivare decisioni sulle scuole: in un vertice convocato ieri sera a palazzo Chigi si è deciso di approfondire l’andamento dei contagi in Lombardia e Piemonte. Aumentano in tutta Italia le restrizioni locali (Siena e Pistoia da domani saranno zone rosse per una settimana) e l’assessore regionale alla Salute dell’Emilia- Romagna Raffaele Donini ha fatto sapere che da domani Bologna entra in fascia arancione scuro con le scuole chiuse a partire da lunedì.