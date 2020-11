Dpcm, Zampa: "Scuole chiuse fino a Natale. No movimento tra regioni? Ipotesi"

"No, non credo che ci saranno delle riaperture prima di Natale". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a 24Mattino su Radio 24. "E' un elemento non positivo, negativo - ha sottolineato - perche' alla fine il Paese non e' in grado di reggere. Pero' - ha proseguito - la scuola aperta a spot non serve a nessuno, serve solo a creare vampate di contagi". Per Zampa, e' "necessario un piano di recupero delle ore andate perse in parte perche' - ha spiegato - anche una buona Dad non e' equiparabile alle lezioni in presenza".

Covid: Zampa, divieto viaggi Regioni? Dpcm non c'e',sono ipotesi

Ci sara' un divieto di spostamenti tra Regioni dal 20 dicembre? "Non lo so, so che si sta lavorando a ipotesi restrittive severe. Ma il Dpcm ancora non c'e', ci sono delle ipotesi" ma "tutte le ipotesi che ballano sui giornali creano un'ansia impressionante e preferisco non contribuire anche io con ipotesi non ancora confermate". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a 24Mattino su Radio 24. "Si cerchera' di fare in modo che le persone comprendano che bisogna spostarsi il meno possibile - ha aggiunto - il piano sara' presentato e illustrato dal ministro giovedi'" 3 dicembre. "Ho fratelli, amici, sorelle che mi 'assediano' per sapere - ha raccontato - e ieri sera ho scritto un messaggino, non dico a chi... ma io 'tempesto' il ministro e non solo lui, ieri sera, perche' c'e' anche un tema di urgenza" per le persone che devono eventualmente organizzarsi; "se alla severita' aggiungiamo che si arriva tardi, poi questo da' argomento alle persone di essere arrabbiate e questo e' da evitare" ha concluso Zampa.