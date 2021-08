Due persone sono morte dopo aver fatto il vaccino Moderna ritirato dal mercato

Due persone sono morte in Giappone dopo aver ricevuto dosi di vaccino Moderna che erano tra i lotti successivamente sospesi in seguito alla scoperta di elementi contaminanti. A riportare la notizia è il ministero della salute giapponese, rilanciato da Japan Times.

Gli uomini, sulla trentina, sono morti questo mese pochi giorni dopo aver ricevuto le loro seconde dosi di Moderna, ha detto il ministero in un comunicato. Si indaga sulle cause della morte. Il Giappone ha interrotto l'uso di 1,63 milioni di dosi di Moderna spedite a 863 centri di vaccinazione a livello nazionale, più di una settimana dopo che il distributore nazionale, Takeda Pharmaceutical Co, ha ricevuto segnalazioni di contaminanti in alcune fiale.

"In questo momento, non abbiamo alcuna prova che queste morti siano causate dal vaccino Moderna COVID-19", hanno detto Moderna e Takeda in una dichiarazione sabato. "È importante condurre un'indagine formale per determinare se esiste una connessione".

Il governo ha anche affermato che non sono stati identificati problemi di sicurezza o efficacia e che la sospensione dei tre lotti di Moderna è stata una precauzione. Fumie Sakamoto, responsabile del controllo delle infezioni presso il St. Luke's International Hospital di Tokyo, ha messo in guardia dal tracciare un collegamento tra le dosi e le vittime riportate sabato.

"Potrebbe esserci solo una relazione temporale tra la vaccinazione e la morte", ha detto Sakamoto. "Ci sono così tante cose che ancora non sappiamo per trarre conclusioni su questi due casi". Si ritiene che i contaminanti trovati in alcune fiale in Giappone siano particelle metalliche, ha riferito NHK, citando fonti del ministero della salute.

Il Giappone ha somministrato più di 124 milioni di vaccini contro il COVID-19, con circa il 44% della popolazione completamente inoculato. A partire dall'8 agosto, 991 persone sono morte in Giappone dopo aver ricevuto iniezioni del vaccino di Pfizer Inc. e 11 dopo aver ricevuto quello di Moderna, ma secondo il ministero della salute non è stata stabilita alcuna causalità tra le iniezioni e le morti.

Le reazioni avverse sono state segnalate con una frequenza dello 0,01% per il vaccino Moderna. Nelle vittime riportate sabato, si era verificata febbre il giorno dopo la seconda dose e i due uomini sono morti due giorni dopo che è subentrata la febbre, scrive il Japan Times. Non ci sono prove che le loro dosi contenessero contaminanti, ha detto ai giornalisti un funzionario del ministero della salute.