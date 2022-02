Effetto Covid, un medico su 5 dallo psicologo. "Sono in molti a non reggere"

Effetto Covid, migliaia di medici finiscono sul lettino dello psicologo

Il Coronavirus continua a far paura ma se la malattia secondo gli scienziati tra poco non sarà più un'emergenza, restano tutte le conseguenze di due anni di pandemia che hanno stravolto la vita delle persone. Tra queste c'è sicuramente una categoria di lavoratori che è stata particolarmente colpita, si tratta dei medici e degli infermieri. Anche chi assiste gli altri - si legge su Repubblica - ha bisogno di essere curato. In due anni di pandemia, medici, infermieri e altri operatori sanitari hanno accumulato stress, paura, stanchezza, ansia e in moltissimi si sono rivolti ai servizi di assistenza psicologica messi in piedi dagli ospedali e dalle Asl. Si stima che un quinto di loro abbia avuto almeno un contatto, magari telefonico, con psichiatri e psicologi. Ma il malessere è stato tanto più vasto, come rivelano alcune ricerche universitarie: il 70% degli infermieri ha affrontato problemi del sonno e oltre il 60% ha avuto forme di stress da esperienze traumatiche.

Qualcuno - prosegue Repubblica - non ce l’ha fatta, ha smesso e magari è andato a lavorare nel privato. E tra gli infermieri circa 2.500 si sono proprio licenziati. A pesare è anche la prospettiva. Con i pazienti Covid che lasciano i reparti non cala il lavoro per i sanitari, che si dovranno occupare di chi in questi mesi non è ha avuto le cure necessarie. Praticamente in tutte le Regioni aziende sanitarie e ospedaliere hanno attivato servizi per i dipendenti. «Circa il 20% degli operatori si è rivolto a noi — dice Laura Belloni, del Centro regionale toscano sulle criticità relazionali, che lavora al policlinico Careggi di Firenze — All’inizio c’era la paura di infettare i familiari. Poi, passata la fase degli eroi in corsia, sono nate nuove fonti di frustrazione.

