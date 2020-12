Erika canta il cenone blindato in anteprima su Affari

Natale….e vai dove ti porta il cuore. Non si vive di solo Fedez. Ed Erika va dove la porterebbe Canzonissima, e il Festival di Sanremo dei bei tempi del boom, Insomma, Erika ci porta nel regno della neomelodia , là dove regnano Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso con le loro canzoni d’una volta, che hanno ora tanto successo. Ritorna il lento neomelodico che scaccia il rap e il cantautorato mugugnante, e questo è un regalo di Natale imperdibile che ci offre la cantante Erika Sbriglio , in esclusiva ad Affari.. Atmosfere leggere e perdute e forse un pò kitsch, assorbite dopo aver letto il famoso romanzo della Tamaro: ora, grazie al fedele arrangiatore Stefano Bozzetti la Sbriglio canta il cenone speciale dei reclusi in casa con toni nostalgici. Una bella aspirina musicale per curarsi dal coprifuoco imposto dai rapper stile Sfera Ebbasta. Ecco allora “ il mio Natale sei tu “, per consolare le vittime del nuovo lockdown delle zone gialle e arancioni.

Cos’è il migliore cadeau se non l’amore, dice la Sbriglio? La penna ( meglio sarebbe dire il plettro) del cantautore lombardo Nando Uggeri le ha così cucito un nuovo pezzo per la sua voce inconfondibile, una voce leggera , a volte rauca, con toni swing ed echi vintage da juke box felice …. Erika cantante di happy days lontani… Lei aveva già narrato i malefici aspetti della pandemia presentando ad Affari la sua “ la vita cos’è”, (https://www.youtube.com/ watch?v=Eb8M5IYLF6k ) ma il coprifuoco ora continua.