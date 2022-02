Esenzione Vaccino Covid-19, come funziona la digitalizzazione

Vaccini, il certificato di esenzione sarà solo digitale: ecco come averlo

Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l’addio all’esenzione cartacea finora utilizzata per i vaccini anti-Covid. Dal 7 febbraio 2022 la certificazione di esenzione viene rilasciata soltanto in formato digitale.

Lo stesso Garante aveva segnalato come “questione urgentissima” la digitalizzazione del documento, necessario a tutti coloro che, per qualsiasi motivo medico, non possono vaccinarsi per non subire le limitazioni previste per chi non possiede un Super Green Pass.

Il decreto prevede che il certificato di esenzione dal vaccino riporti gli stessi dati e abbia lo stesso aspetto a QR code previsto per la certificazione verde, così da preservare la privacy dell'utente e non permettere a chi verifica il code di sapere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Si potranno verificare solo le informazioni relative ad autenticità, validità e integrità del documento stesso.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, saranno sempre aggiornate e quindi revocate negli stessi casi previsti per le certificazioni verdi, nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.

Esenzione vaccino Covid-19, chi può ottenerla

Tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita. La valutazione dev'essere fatta caso per caso in sede medica.

La certificazione di esenzione vaccinale può essere utilizzata per accedere dove è richiesto un Green Pass ma ha validità solo in Italia, mentre la precedente versione cartacea sarà valido massimo fino al 27 febbraio 2022.

Esenzione vaccino Covid-19, come ottenerla

Per ottenere l'esenzione bisogna rivolgersi al medico che rilascia un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) necessario per scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Viene inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, utilizzabile in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione.

