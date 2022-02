Diabete e dolci, ecco il trucco per mangiarli senza alzare la glicemia

Diabete e dolci: ecco una ricetta facile e veloce per mangiare biscotti controllando la glicemia con gusto

San Valentino si avvicina e non c'è modo più romantico di festeggiare la festa degli innamorati condividendo un dolce (CLICCA QUI per un'idea gustosa per il vosto compagno/a e come decorarla). Per chi soffre di diabete però i dolci non sono proprio indicati, in quanto non aiutano a controllare la glicemia nel sangue. Chi soffre di questa patologia però non deve rinunciare completamente ai dolci. Bastano alcune piccole accortezze per vivere una giornata all'insegna dell'amore anche senza zucchero.

Diabete e dolci: come mangiare biscotti senza alzare la glicemia

Molti dei biscotti oggi in commercio hanno una elevata percentuale di zuccheri aggiunti e coloranti che sono i peggiori nemici di chi soffre di diabete. Per tenere sotto controllo la glicemia si può preparne in casa una versione completamente vegetale in modo semplice e veloce con una spesa minima. Al posto dello zucchero si utilizzano uvetta intera e datteri. Per l'impasto si utilizza la farina di tipo 2, ricca di fibre. Non c'è nemmeno bisogno di burro o uova, sostituiti con olio di girasole. La consistenza risulterà piuttosto grossolana ma il gusto è assicurato aromatizzandoli con cannella o cacao amaro.

