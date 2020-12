Festival di Sanremo 2021: potrebbe svolgersi in crociera sulla costa Smeralda

Festival di Sanremo 2021: per garantire la sicurezza di pubblico e artisti si pensa a una quarantena preventiva a bordo della Costa Smeralda

Il Coronavirus ha bloccato la maggior parte degli eventi dal vivo e anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2021 si studia una soluzione per svolgere la più importante manifestazione musicale in Italia in sicurezza. Secondo quanto riporta Dagospia, l'organizzazione di Sanremo 2021, che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 con Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico, starebbe pensando di spostare il cast artistico e i pubblico su una nave da crociera in modo da creare un ambiente sicuro libero dal Covid-19.

Festival di Sanremo 2021: quarantena sulla nave da crociera ma l'evento si terrà all'Ariston

L'idea è quella di portare gli artisti e i circa 400 spettatori sulla Costa Smeralda, ammiraglia di Costa Crociere, e sottoporli a un periodo di quarantena con la nave in rada a largo delle coste di Sanremo. Dopo il tampone di rito, in moda confermare che non ci siano casi di Coronavirus a bordo, pubblico e partecipanti al Festival verrebbero trasportati prima a terra con i tender e poi all'Ariston con dei piccoli bus. Un'operazione simile è stata condatta negli Stati Uniti per permette all'NBA di concludere la stagione.

L'ipotesi non sarebbe però ben accettata da parte degli albergatori della città dei fiori e dal sindaco Alberto Biancheri. Il Comune ligure preferirebbe utilizzare alcuni hotel per la quarantena come già è stato fatto per Sanremo Giovani. E' stato invece confermato che il Palafiori ospiterà ancora Casa Sanremo, ovvero l'ospitality del Festival per gli addetti ai lavori. L'evento Tra Palco e città, allestito in piazza Colombo e da cui partirà il red carpet fino all'Ariston, è regolarmente in programma e alcuni spettatori potrebbero assistere alla sfilata sottostando però a nuove regole anti-assembramento. Il Dopo Festival sarà invece ospitato al casinò.