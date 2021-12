Governo, il lockdown per i No Vax è realtà. Dal 10/1 vietati anche metro e bus

Governo, vietati mezzi pubblici, hotel e piste da sci ai No Vax

Il governo ha deciso per un'ulteriore stretta sui non vaccinati. Dal 10 gennaio le regole saranno ancora più ferree, a chi non è immunizzato o guarito sarà impedito accedere ad ogni tipo di servizio, consentito per il momento solo recarsi nel luogo di lavoro. Ma la decisione sui lavoratori - si legge sul Corriere della Sera - è solo stata rinviata, un nuovo Consiglio dei ministri ad hoc è già stato fissato per il prossimo 5 gennaio. Cambiano anche le regole della quarantena, che non dovrà più essere rispettata da chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o con tre dosi. Rimane invece la quarantena per chi non è vaccinato. Una scelta fatta sulla spinta delle Regioni che avevano paventato il rischio di blocco per i servizi essenziali.

Il Green Pass rafforzato - prosegue il Corriere - diventerà obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo) per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive. Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni), per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori, ai centri culturali, sociali e ricreativi. Anche per andare a sciare servirà il Super Green Pass. Diventerà anche obbligatorio per tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

LEGGI ANCHE

Lockdown per i non vaccinati già da Capodanno. Chiusi in casa tutto inverno

L’ex giudice Sceusa lancia la Marcia per la libertà – Il tg VERO GIORNALE