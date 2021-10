Green Pass, 1 mln di lavoratori fantasma. Sono No Vax ma non fanno il tampone

Green Pass, 1 mln di lavoratori fantasma. No Vax ma non fanno test

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Adesso oltre alla variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale, sta prendendo piede anche la delta plus, una nuova mutazione che ha fatto aumentare a dismisura i casi in Gran Bretagna. Il governo è corso ai ripari con l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, sia del pubblico che del privato. Ma - si legge su Repubblica - ad una settimana dall'entrata in vigore del provvedimento, i numeri non tornano. Sono tra 800 mila e un milione i professionisti senza documento che non stanno facendo il tampone per lavorare. Il bilancio dice che i test richiesti alle farmacie sono molti meno del previsto. Più scontato l’aumento delle vaccinazioni, che però sta già rientrando.

Lunedì e martedì scorsi - prosegue Repubblica - di tamponi ne sono stati fatti 347 mila e 207 mila in più rispetto agli stessi giorni della settimana precedente. Si tratta di 554 mila persone diverse, visto che il test vale 48 ore (e mercoledì l’aumento è stato di 250 mila). L’obbligo di Green Pass ha portato a un incremento dei test inferiore alle attese. Secondo il ministero alla Salute sono 1,8 milioni i lavoratori senza Green Pass per vaccinazione o guarigione. Da questi vanno tolti esenti e assenti per ferie, malattia o maternità e si arriva a 1,3-1,5 milioni. Tra questi ci sono professionisti in smart working, autonomi, ditte individuali e familiari che non temono controlli.