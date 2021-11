Green Pass anche nel 2022: si va verso la proroga dello stato di emergenza

Il Governo Draghi sta pensando di estendere il Green Pass e lo stato di emergenza anche nel 2022. Speranza: "Se serve, lo faremo senza timori"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto alla possibilità di una proroga dello Stato di emergenza, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2021. "Se sarà necessario prorogare lo stato d’emergenza, lo faremo senza timore", ha detto a Rai 3.

La decisione si baserà sull'andamento della pandemia. Il recente rialzo della curva dei contagi da Covid-19 sta molto preoccupando le autorità sanitarie, che temono una nuova pressione sugli ospedali.

Da qui l'ipotesi di un prolungamento dello stato di emergenza che, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare fino a marzo 2022. Il provvedimento è in vigore dal 31 gennaio 2020 e, seguendo l'andamento pandemico, è stato più volte rinnovato, non senza polemiche. L'ultimo rinnovo risale allo scorso luglio. Benché il decreto legistlativo numero 1 del 2018 (art. 24 comma 3) dica che "la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi" (e quindi fino al 31 gennaio 2022), il Governo Draghi sta studiando la possibilità di adottarlo per altri tre mesi dopo la scadenza.