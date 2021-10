Green Pass, le risse nelle farmacie per il tampone. Interventi della polizia

Green Pass, risse nelle farmacie per il tampone. Interventi della polizia

Da venerdì scorso è obbligatorio il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato. Lo ha deciso il governo, per incentivare la gente a vaccinarsi. Ma stando al record di tamponi effettuati negli ultimi tre giorni, i cittadini che non intendono immunizzarsi sono milioni. Da giovedì a sabato - si legge su Repubblica - si è battuto il record di tamponi fatti in 24 ore dall’inizio della pandemia. E anche ieri, in attesa dei numeri ufficiali, la domanda è stata alta, a giudicare dalle code che ci sono state fuori dalle farmacie di molte città, ad esempio a Torino, dove è dovuta intervenire la polizia, come a Pesaro. Del resto di domenica sono aperti solo le farmacie di turno e quindi la domanda di chi voleva mettersi in regola in vista dell’apertura dell’ufficio di oggi ha trovato una risposta più ridotta rispetto ai giorni scorsi.

L’Italia - prosegue Repubblica - oggi affronta la prima settimana di Green Pass obbligatorio per lavorare, dopo che la prova di venerdì è andata bene. Ci sono ancora dubbi sul numero delle persone che richiederanno il test a partire da questa mattina. Per farsi un’idea si osservano i dati dei giorni scorsi. Il 14 sono stati fatti 506 mila tamponi, il 15 altri 472 mila e il 16 circa 381 mila (i dati sono comunicati dalla Protezione civile il giorno successivo alla rilevazione). In tutti i casi si tratta di numeri mai raggiunti, superiori dal 50 all’80% rispetto a quelli delle settimane precedenti. I numeri di ieri non sono ancora noti ma sicuramente saranno superiori alla media delle domeniche passate, che è intorno ai 270 mila test. Si calcola che sono circa 3 milioni i lavoratori senza vaccino. Ma non tutti si presenteranno ogni 48 ore a fare il tampone.