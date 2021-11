Green Pass, multe fino a 3mila €. Controlli a tappeto nei ristoranti e sui bus

Green Pass, verifiche da subito: vie dello shopping, bar e ristoranti

Il governo ha deciso per la stretta sul Green Pass e in attesa del 6 dicembre quando il decreto diventerà effettivo, l'Esecutivo non vuole perdere tempo e ha già chiesto al ministero dell'Interno di impartire da subito controlli più severi per fronteggiare la quarta ondata di Coronavirus che ormai ha travolto tutta l'Europa. Dalle vie dello shopping, a sorpresa, ma anche - si legge sul Corriere della Sera - a campione ed eventualmente a chiamata, nei ristoranti come sui mezzi pubblici. Il punto chiave è riuscire a rispettare le richieste di Palazzo Chigi di aumentare le verifiche sul Green Pass (e super green pass) con l’abituale mole di lavoro delle forze dell’ordine.

I sindacati dei controllori temono «aggressioni al personale e criticità a bordo». «Preferibili» le verifiche in banchina, al capolinea oppure ai tornelli, piuttosto che in viaggio. Nel 2021 - prosegue il Corriere - sono già state verificate le posizioni di oltre 28 milioni di persone in materia di misure antiCovid, con quasi 200 mila sanzioni e 3.200 denunce. Sul fronte mascherine infine alcuni Comuni in zona bianca hanno già varato disposizioni autonome: a Milano obbligatorie da domani fra Castello e San Babila. Il sindaco Sala ha deciso di adottare sanzioni pesanti. Multa di 3 mila euro a chi circolerà in quelle zone senza mascherina.

