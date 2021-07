Green pass obbligatorio, scatta la corsa al vaccino. Scorte da 3,3 mln di dosi

Green pass obbligatorio, scatta la corsa al vaccino: 3,3 mln di dosi

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Ogni giorno aumenta il numero dei contagi a causa della variante delta, ormai dominante in tutto il Paese. L'annuncio di ieri del governo sul green pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto, ha fatto scattare gli indecisi. Pronta una corsa al vaccino modello francese. Dopo l'annuncio di Macron, infatti, in 900 mila hanno prenotato la puntura. C’è una riserva - si legge sul Corriere della Sera - di circa 3,3 milioni di dosi a Rna messaggero, gli unici ammessi per gli under 60, nei frigoriferi di ospedali ed hub vaccinali. Si tratta delle scorte non ancora somministrate dalle Regioni in teoria utili come cuscinetto per i richiami e per spegnere eventuali focolai sul territorio.

È indubitabile - prosegue il Corriere - che nella campagna vaccinale si assisterà ad un’impennata di nuove prenotazioni che potrebbe determinare, oveinumeri fossero ingenti, un lieve collo di bottiglia nelle somministrazioni da qui alle prossime due-tre settimane quando il green pass diventerà necessario anche per andare al ristorante. Parallelamente prosegue la spinta della vaccinazione al personale scolastico. Ieri Figliuolo ha mandato una seconda lettera alle Regioni in cui ha chiesto un report numerico dei non vaccinati entro il 20 agosto.. La fascia 12-19 anni ha una corsia preferenziale per le somministrazioni. L’obiettivoècoprirli al 60% entro settembre quando le scuole riapriranno. Quasi 1,4 milioni di ragazzi.