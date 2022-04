Incubo Covid, si chiama Xe è una nuova variante. Primi contagi anche in Italia

Covid, la nuova variante Xe: "Una ricombinazione di Omicron 1 e 2"

L'emergenza Coronavirus non è ancora finita. E' stata scoperta una nuova variante, si chiama Xe e le previsioni dell'Oms non fanno ben sperare: "Forse è più contagiosa di Omicron 1 e 2". "Non si sa ancora nulla, - spiega al Fatto Quotidiano Arnaldo Caruso, ordinario all’Università di Brescia - ed è prematuro fare previsioni, in Italia al momento sono stati segnalati pochissimi casi, probabilmente di importazione". È stata individuata per la prima volta il 19 gennaio nel Regno Unito, dove come sappiamo il sequenziamento di Sars-Cov2 è molto più intenso che da noi e ci sarebbero circa 700 casi documentati di questa nuova sottovariante.

I “pochissimi casi” di Xe in Italia, di cui parla il professor Caruso, - prosegue il Fatto - fino a ieri sera non erano neppure confermati dalle nostre autorità sanitarie, che hanno lanciato una nuova ricerca per stabilire il peso relativo delle nuove varianti in questa fase della pandemia nel nostro Paese. Però potrebbero essere anche sfuggiti alle nostre limitate capacità di sequenziamento, che certamente sono state migliorate ma non abbastanza. "Rischiamo di ritrovarcela al 20 per cento", ipotizza una fonte qualificata del ministero della Salute.

