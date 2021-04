J&J, Ema: "Legame con trombosi possibile, ma vaccino sicuro. 8 casi su 7mln"

Johnson & Johnson, Ema: "Legame con trombosi possibile, ma vaccino sicuro"

Il comitato per la sicurezza (Prac) dell'Ema ha concluso che nelle informazioni sul prodotto per il vaccino Janssen sviluppato da Johnson & Johnson dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, per i quali gli esperti hanno trovato "un possibile collegamento" con la dose Johnson & Johnson. Lo rende noto l'Ema. Nonostante la valutazione positiva sul collegamento tra i casi sospetti e il vaccino, l'Ema conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane favorevole alla somministrazione.

Vaccino J&J, l 'Ema non impone limitazioni: "E venti rari di trombosi cerebrale soprattutto nelle donne"

L'Ema non impone limitazioni per il vaccino J&J. Tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale "si sono verificati in persone di eta' inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione" con il siero di Johnson & Johnson, "la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati". Lo scrive l'Agenzia europea del farmaco (Ema), nella sua revisione dopo casi molto rari negli Stati Uniti.

J&J, Ema: "8 trombosi su 7 mln, maggioranza donne under 60"

"Al 13 aprile 2021, oltre 7 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino di Janssen negli Stati Uniti. Ci sono state otto segnalazioni di casi gravi di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale". E' quanto scrive l'Ema in una nota sulla valutazione in merito al vaccino Johnson & Johnson. "Tutti i casi - precisa l'Agenzia europea per i medicinali - si sono verificati in persone di eta' inferiore ai 60 anni ed entro tre settimane dalla vaccinazione" e "la maggioranza" delle persone colpite sono donne.

J&J, Ema: "Esaminati casi sospetti Usa, simili ad AstraZeneca"

"Nel giungere alla sua conclusione, il Comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, inclusi otto segnalazioni degli Stati Uniti di casi gravi di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale. Al 13 aprile 2021, oltre 7 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino di Janssen negli Stati Uniti". E' quanto scrive l'Ema in una nota sulla valutazione in merito al vaccino Johnson & Johnson.

J&J, von der Leyen: "Buona notizia da Ema sulla sicurezza"

"Accolgo l'annuncio dell'Ema sulla sicurezza del vaccino Johnson & Johnson. Questa e' una buona notizia per il lancio di campagne di vaccinazione in tutta l'Ue". Lo ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.