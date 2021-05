Matera, after vaccini con "Astra-night". Esposti e polemiche. E il coprifuoco?

La notte dei vaccini illuminerà i sassi di Matera sabato prossimo. Singolare iniziativa del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che si è inventato "l'Astra-night". L'evento - si legge sul Messaggero - andrà in scena dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e permetterà a 750 volontari compresi tra i 60 e i 79 anni di ricevere la dose del siero anglo-svedese, senza nessuna prenotazione. Ma sui social si sono scatenate le polemiche e un avvocato di Matera si è rivolto addirittura al prefetto con un esposto, chiedendogli di revocare l'iniziativa.

Due i motivi alla base della protesta, gli assembramenti e la violazione del coprifuoco. L'evento sponsorizzato da Bardi è stato programmato nonostante i numeri sulle dosi somministrate non siano al di sotto della media nazionale. "Abbiamo immunizzato - spiega il presidente della Regione - con la doppia dose, circa l'80% degli over 80 e siamo al 58% con la prima puntura per gli over 70. I nostri dati sono al di sopra del target stabilito dal commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo".