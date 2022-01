Medici di famiglia, telefono sempre occupato. "Sfiniti e non possiamo curare"

Medici di famiglia, "impossibile curare gli altri pazienti"

La variante omicron avanza in tutta Italia e l'emergenza Coronavirus costringe ormai da due anni i medici curanti a mettere da parte le richieste di tutti i pazienti affetti da altre patologie. La situazione è sempre più preoccupante, visti i numeri dei contagi degli ultimi giorni. «Siamo esausti, siamo sfiniti ripete quasi sconsolato Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie - abbiamo un aumento di 500 volte delle richieste di contatto. Ci chiamano per lo più per avere informazioni, ci chiedono dove ci si vaccina, come ci si comporta se si è positivi. Ormai ricorda Cricelli - una persona ogni 30-40 è positiva. Sappiamo bene che di questi il 70-75 è asintomatico, gli altri hanno bisogno delle terapie con antivirali".

"E poi - prosegue Cricelli al Messaggero - dobbiamo continuare a seguire le persone con cronicità. La signora anziana che ha bisogno di una prescrizione per una radiografia al ginocchio inizia a chiamare di prima mattina. Ma il telefono è già occupato. La mamma quarantenne che vorrebbe fare il solito controllo si affida a whatsapp. Anche lei però, alla fine, dovrà pazientare un bel po', perché i medici sono pochi, mentre invece continuano ad aumentare senza sosta i pazienti positivi che cercano il medico di famiglia anche solo per sapere dove fare un tampone".

LEGGI ANCHE

Vaccino obbligatorio e multe (salate) per i No Vax. E' fatta. Esclusivo

Meteo neve in pianura (copiosa). Ecco dove cadrà. Cambia tutto