Morti Covid, conti Italia sballati. Nel 2020 in 25mila non sono stati rilevati

Morti Covid, i conti sballati svelati dall'osservatorio per la Salute

L'emergenza Coronavirus secondo gli esperti sta per finire. L'alto numero di persone vaccinate e la scarsa incisività della variante omicron fanno intravedere la luce tanto attesa in fondo al tunnel. Ma è emerso un dato ancora più allarmante sulle morti di quanto dichiarato. Secondo uno studio dell'osservatorio nazionale della Salute - si legge sulla Stampa - i decessi da Covid non conteggiati nel 2020 sarebbero circa 25 mila. Dopo i ricoveri da giorni è il turno dei morti «con» anziché «per» Covid. Il coro si è alzato tra esponenti politici favorevoli al «liberi tutti e subito», ma anche tra medici ed esperti. Perché nella corsa alla normalizzazione c’è un dato che stona e sono quelle 12 mila vittime del virus da Natale ad oggi, con il totale di 150 mila decessi che l’Italia sembra destinata a raggiungere già questa settimana. Rapportato alla popolazione è il più alto tasso di mortalità da Covid in Europa.

Punto di partenza per capire come effettivamente stiano le cose - prosegue la Stampa - è la mortalità attesa, che si calcola facendo una media di quella rilevata in cinque anni, in questo caso dal 2015 al 2019. I decessi anche nel 2020 sarebbero dovuti essere 645 mila. Aggiungendovi i 74 mila per Covid, riportati dalla Protezione civile nei bollettini quotidiani, si arriva a 719 mila. Se alcuni o molti di loro fossero morti «con» e non «per» Covid di decessi a fine 2020 ne avremmo dovuti contare meno, perché chi non ce l’ha fatta per altre cause dovrebbe rientrare nella «mortalità attesa». E invece nell’annus horribilis 2020 di morti alla fine se ne sono contate 746 mila, 27 mila in più, che potrebbero essere catalogate come «morti sommerse da Covid".

