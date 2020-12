Natale 2020, i simboli che non ci sono più e quelli del politicamente corretto

Questo è certamente il Natale più triste della mia vita. Non perchè mancano i mercatini, le abbuffate di dolci, le luminarie che, lentamente, laicamente e prosaicamente hanno sostituito i simboli di una tradizione che era il cuore dell'Europa. Al suo posto ora trionfa il politically correct che guarda caso si sta sbriciolando all'istante di fronte a un virus di cui non sappiamo ancora granchè ma che ha messo in ginocchio l'economia di quasi tutto il mondo. Aveva scritto Chesterton: "Non credono più a nulla, così finiscono per credere a tutto". E noi, districandoci in mezzo a milioni di fake news, dovremmo sforzarci di credere alla "Scienza" che ha fatto di tutto per perdere la propria credibilità, grandi istituzioni in primis.

Dovremmo ubbidire a governanti che in altre epoche avrebbero potuto fare al massimo gli uscieri. Ci dobbiamo sorbire il tragico inveramento delle profezie di Orwell, Huxley e Benson (come ho descritto nel mio recente pamphlet "La sindrome del Criceto"): la neo-lingua è oramai tra noi, ogni sera vengono modificati a piacimento un pò di significati, quasi ogni sera Lilli Gruber domanda imperturbabile: "Quanto durerà questo governo?". Come se fosse la domanda intelligente del secolo. E come se non bastasse ora c'è pure la polemica sulla Messa di mezzanotte. I difensori della salute pubblica nazionale ed europea hanno

*Alberto Contri, esperto di comunicazione, da oltre mezzo secolo sta affrontando una nuova avventura: la nascita del Centro per la Responsabilità Sociale S.Bernardino, che prende l’avvio in questi giorni sulle basi dell’omonimo Premio.

individuato in questo evento di un'ora, di una sola sera, il pericolo N.1 del contagio, mentre hanno dedicato pochi minuti per posticipare la chiusura dei negozi alle 21 tutte le sere...Inoltre ci dobbiano sorbire pure i cattolici moderni e illuminati: "Ma che vuol dire? Del resto i Papi troppo anziani e stanchi l'hanno anticipata da anni, Cristo nasce nei nostri cuori, eccetera". Sinceramente non me n'ero mai accorto di questo spostamento, (non guardavamo la tv e andavamo invece sempre alla Messa a mezzanotte, anche con i bambini piccoli dormienti in braccio o nella carrozzina). Ora che ci penso - con tutto il rispetto - un pò mi secca, se quello è il povero, modesto motivo: potevano benissimo inventarsi un evento liturgico con canti di tutte le tradizioni natalizie del mondo e riflessioni varie alle 21 con il Papa. E far celebrare la Messa di mezzanotte in S.Pietro ad un povero e umile missionario, come era uso fare il vecchio parroco della chiesa che frequentavo quando ero piccolo (oramai 70 anni fa...!). Ricordo come ci colpiva la sua predica,che non era un esercizio retorico, ma un racconto sempre appassionante.

Tanta acqua da allora è passata sotto i ponti, e nel frattempo tutto si è annacquato, uno vale uno, l'ignorantocrazia (titolo di grande attualità di un saggio di Gianni Canova) regna sovrana, i simboli pian piano si sono appannati o sono svaniti. Il vero simbolo sovrano oramai è il relativismo etico: la vera libertà consiste nel fare ciascuno quello che gli pare, purchè si rispetti magari un imbarazzante coprifuoco, che dà tanto la sensazione che quelli che avevavo dichiarato di aver abolito la povertà, ora pensano sul serio alla nostra salute, mentre vanno in tv a dire (ci avete fatto caso?) sempre tre cose, intercambiabili, ma sempre tre, tipo: salute, sviluppo, lavoro. Evidentemete convinti che basti pronuciare quelle parole perchè il loro significato diventi realtà. Questa è l'unica cosa che hanno imparato.

Non hanno programmato nulla per mesi, e ora ritengono che si debba fare tutto in poche settimane, (forse con le rotelle nei banchi si fa prima), persino i vaccini che hanno sempre richiesto addirittura decine di anni di sviluppo e controlli, ora si troverebbero (sicuri) in pochi mesi. Tramite l'ineffabile Commissario, il nostro Governo ha già acquistato milioni di dosi di un vaccino (Pfizer), che oltre ad essere complicatissimo da gestire, modifica semplicemente il nostro genoma. Sul tema, solo qualche rara vox clamans in deserto. Ho lavorato oltre vent'anni a contatto delle imprese farmaceutiche di tutto il mondo, e so di cosa parlo. Nessuno mi potrà mai obbligare a modificare il mio genoma per una malattia che si può curare con adeguati antiinfiammatori e anticoagulanti...se presa in tempo (ma sulla medicina del territorio, che è la vera chiave, si sentono circolare sempre e solo buzzwords. Davvero un triste Natale.

Per vedere se si riesce comunque a passà a nuttata, personalmente mi sono trovato un piccolo salvagente, un metodo che mi ha sempre aiutato nella mia lunga vita professionale: osservo bene le facce. Mi fido solo delle facce. Le facce non mentono. Gli occhi non mentono (un tempo si sosteneva addirittura che fossero lo specchio dell'anima). Un solo esempio: quando, fra i tanti, vedo apprire in tv il prof. Garattini o il Direttore del Mario Negri prof. Remuzzi, o il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, prof. Ippolito, con le loro facce così per bene, come ce l'hanno solo le persone che hanno studiato, lavorato seriamente e imparato molto, mi rassereno. E penso che ancora qualche possibilità ce l'abbiamo.

Così ho pensato di fare a tutti gli amici di questa piazza virtuale un particolare regalo di Natale, che ha a che fare con il mio mestiere di comunicatore. Pur essendo un riciclo di due anni fa...ritengo abbia ha un notevole valore: si tratta del video che tutti gli ospiti della casa di Riposo San Francesco di Monte San Pietrangeli hanno realizzato sotto la direzione artistica del loro direttore Alberto Del Bello, che è il responsabile di una RSA, dove, guarda caso, il virus non è mai entrato. Finora nemmeno un solo decesso a causa del Covid. Perchè invece di chiacchierare di medicina del territorio, l'hanno sempre messa in pratica sul serio. https://vimeo.com/308099310

Si capisce che si sono anche divertiti non poco, regalando dignità e divertimento a quelli che dai vertici dell'Europa e della sua Banca Centrale sono considerati un peso inutile e troppo grande per la società. Lo hanno fatto coniugando mirabilmente etica ed estetica, (che i pensatori moderni, di oggi, vorrebbero invece fossero sempre più divise), dimostrando che prendendosi gran cura dei vecchi di questo piccolo paese, la vita è degna di essere vissuta fino all'ultimo, anche grazie al valore e al calore dei simboli. Come lo è la Messa di mezzanotte.

Esempi come questo, oltre a costituire un momento di rara bellezza (anche l’esecuzione di Carol the Bells dei Pentathonix colpisce al cuore) ci esortano a non arrenderci e a resistere, come si sta facendo nei G.R.U. - Gruppi di Resistenza Umana, che stanno crescendo rapidamente, anche fuori dall'Italia. Resistere al degrado, all'ignorantocrazia e al relativismo etico è forse il più grande dono che possiamo fare a noi stessi, ai nostri figli e ai nostri nipoti. E anche al nostro paese. Non a caso abbiamo voluto aggiungere all'acronimo dei GRU questo slogan: Per risollevare l'Italia. Almeno proviamoci. www.resistenzaumana.org.

Buon Natale, ad ogni buon conto: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà.