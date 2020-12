Natale, possibili eccezioni sulla mobilità. Ritorno a scuola? Anche dal 14/12

Giuseppe Conte in collegamento con i leader del G20 durante il summit di marzo (fonte LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili)

Emergono indiscrezioni su scuola e ricongiungimenti familiari nell'incontro di Conte con i capigruppo della maggioranza in vista del prossimo dpcm. La posizione emersa sulla questione mobilità è lo stop tra regioni gialle dal 21 dicembre. Si stanno valutando alcune eccezioni, come quella legata ai ricongiungimenti familiari e al raggiungimento delle seconde case. La possibilita' di raggiungere alberghi in quel periodo è, invece, molto più difficile, secondo quanto riferiscono fonti della maggioranza.

Per quanto riguarda la scuola non è escluso un rientro graduale riprendendo la didattica in presenza già il 14 dicembre. L'ipotesi, già ventilata dal presidente del Consiglio nelle scorse settimane, è stata avanzata nuovamente . Su questa ipotesi che dovrebbe nel caso avere l'ok del Comitato tecnico scientifico il premier Conte - riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - si è limitato a chiedere il parere dei presenti all'incontro.