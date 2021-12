No Vax, Celentano attacca Mentana: "Bisogna essere amici di chi ha paura"

No Vax, Celentano a Mentana: "Ora due più due può fare anche cinque"

Adriano Celentano attacca Enrico Mentana sulla questione dei No Vax. Il direttore del Tg La7 nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Noi (giornalisti, ndr) abbiamo dei doveri. Se c’è uno che dice che due più due non fa quattro ma cinque, e noi sappiamo che non è vero, quella persona non la dobbiamo invitare più. È semplice". Ma il cantante ha deciso di dire la sua sull'argomento e il suo paarere - si legge sulla Stampa - è l'opposto rispetto a quello di Mentana. "No, Enrico, - spiega Celentano - le cose sono cambiate. Oggi due più due può fare cinque... e anche sei. Bisogna essere amici con quelli che hanno paura. Non puoi lasciarli fuori dalla porta. Anche tu hai paura, altrimenti non ti saresti vaccinato".

"È assurdo - prosegue Celentano - instaurare una guerra tra paurosi, ognuno deve comprendere l’altro. E l’altro sono io, tuo fratello". Il cantante poi rilancia qualche spezzone di aspra lite televisiva. Licia Ronzulli contro Enrico Montesano. Andrea Scanzi contro Alberto Contri. Per concludere: "Forse è questo il giornalismo che vi piace, quello con le voci che si sovrappongono in modo che la gente a casa non capisca".

