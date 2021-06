Obbligo mascherina all'aperto annullato, quando si dovrà comunque indossarla

Addio all'obbligo mascherina all'aperto ma attenzione, questo strumento di protezione dovrà comunque essere utilizzato in altre occasioni

Dal 28 giugno 2021 sarà ufficialmente annullato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'apposita ordinanza dopo aver consultato gli esperti sulla possibilità di eliminare una delle norme più stringenti per ridurre i contagi da Covid-19. "La mascherina è e resta fondamentale. - ha comunque ribadito speranza - Ci siamo sempre fatti guidare dagli scienziati, secondo una linea di grande prudenza. I numeri del contagio ci stanno dando ragione. Dobbiamo continuare con prudenza e gradualità. Non userei la parola ‘abbandonare’, la mascherina resta uno strumento fondamentale".

Obbligo mascherina all'aperto, addio dal 28 giugno: quando si dovrà comunque indossarla

A partire dalla prossima settimana si potrà quindi evitare di indossare la mascherina all'aperto ma si dovrà comunque averla sempre con sé e utilizzarla quando non è possibile rispettare le norme di distanziamento sociale o c'è il rischio di assembramenti. Non solo, la mascherina dovrà essere posta sul viso negli spazi chiusi compresi bar e ristoranti, a meno che non si sia seduti al tavolo o ci si trovi al bancone.