Omicron, Ricciardi: "Scelte forti a gennaio. Dati sulla variante sconfortanti"

Omicron, Ricciardi: "Il Regno Unito presto tornerà in lockdown totale"

Walter Ricciardi lancia l'allarme in vista della diffusione della pandemia da Coronavirus in Italia. I contagi continuano ad aumentare e anche il numero di ricoverati negli ospedali, nei reparti ordinari e in terapia intensiva. "Gennaio - spiega Ricciardi alla Stampa - preoccupa molto. Le misure prese e l’alto numero di vaccinati fanno sì che l’incremento dei casi sia lineare e non esponenziale, però si tratta comunque di una crescita del contagio e dei morti. Delta col suo indice di contagiosità 6 già preoccupa molto. Omicron arriverebbe a 9. Potrebbe dare meno malattia, ma se fosse più contagiosa peggiorerebbe comunque la situazione. I primi dati sudafricani non sono indicativi. La chiarezza arriverà dalle rilevazioni inglesi, ma le prime notizie non sono confortanti. La mia previsione è che a gennaio il Regno Unito avrà bisogno di un altro lockdown a causa della combinazione tra Delta e Omicron".

"Nel nostro Paese - prosegue Ricciardi alla Stampa - ci sono 6 milioni di adulti e 3 di bambini non ancora vaccinati, un serbatoio notevole del virus, con numerose vulnerabilità che spiegano i tanti morti. Per questo penso che sia necessaria un’intensificazione del Super Green Pass con maggiori controlli. Non basta fare le norme, bisogna applicarle. Molti ristoranti non controllano gli accessi e a gennaio non ce lo potremo permettere. Il vaccino soprattutto dopo le tre dosi garantisce in parte la protezione dal contagio, mentre chi non è vaccinato con queste varianti è destinato a infettarsi per cui va evitato che entri a contatto con altri nei luoghi chiusi. Il tampone, specie se antigenico, non è una garanzia sufficiente".

