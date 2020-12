Oms, verso il ritiro delle deleghe a Ranieri Guerra. “L’Italia? Non ha mai…”

Oms, pronti a ritirare le deleghe a Guerra

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine al dossier, il responsabile europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, Hans Henri Klug, sarebbe in procinto di ritirare le deleghe all'attuale vice presidente della sezione europea, Ranieri Guerra. La decisione, precisano le stesse fonti, potrebbe avvenire già nella giornata di oggi. Guerra, componente del Comitato tecnico scientifico che si occupa del contrasto all'epidemia di Coronavirus, a stretto contatto con il ministero della Salute, si trova da giorni sotto i riflettori, anche mediatici, per il caso del Piano pandemico italiano mai aggiornato e per la presunta sparizione di un documento dell'Oms molto duro nei confronti del nostro Paese.

Oms, Italia non ha mai chiesto di rimuovere rapporto

Il governo italiano non ha mai chiesto all'Oms di rimuovere il documento da cui sarebbe emersa l'impreparazione del sistema sanitario rispetto alla prima fase di gestione dell'epidemia: lo ha fatto sapere la stessa organizzazione Onu con una nota pubblicata sul sito. Il documento era stato pubblicato il 13 maggio 2020 dal Regional Office for Europe dell'Oms e, intitolato "An unprecedented challenge; Italy's first response to COVID-19", era stato scritto da esperti dell'European Office for Investment for Health and Development dell'Oms, a Venezia.

Il rapporto di cento pagine criticava il governo italiano ma il documento era sparito dal web quasi subito. L'Oms ha spiegato che il documento e' stato rimosso perche' rilevate "inesattezze". "Dopo la pubblicazione, nel testo sono state trovate inesattezze fattuali e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Oms ha rimosso il file del documento dal sito web, con l'intento di correggere gli errori e ripubblicarlo". "Nel momento in cui sono state fatte le correzioni, l'Oms ha stabilito un nuovo meccanismo globale, chiamato "Intra-action Review", 'la Revisione intra-azione'- come strumento standard di controllo per i Paesi perché' possano valutare la loro risposta e condividere le lezioni apprese. Il documento originale ("An unprecedented challenge") dunque non e' mai stato ripubblicato.

Ma in nessun momento il governo italiano ha chiesto di rimuovere il documento. La trasparenza in tutte le comunicazioni -ha sottolineato l'organizzazione Onu- e' essenziale per assicurare la credibilità e la fiducia nell'informazione, nei consigli e nella guida e della Onu". Comunque "considerato l'elevato interesse per quel rapporto", l'organizzazione -che ribadisce la sua oggettivita' e indipendenza- ha fatto comunque sapere che lo mette a disposizione di chi ne faccia richiesta: "L'Oms si impegna in una comunicazione franca e diretta con i governi su base continuativa; e intraprende ogni azione in modo imparziale e senza timori di ricompensa o aspettative di favore".