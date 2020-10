Ornella Vannoni positiva al Covid-19. "Sono asintomatica, ne uscirò presto"

"Mi ha presa! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo!" Così Ornella Vannoni su Facebook ha annunciato al suo pubblico di aver contratto il virus covid-19. Insieme all'annuncio una sua foto sotto le coperte dove si vede la riconoscibilissima chioma rossa. Dopo la notizia, una valanga di commenti e di messaggi d'affetto hanno invaso la sua bacheca.

Ornella Vannoni è solo l'ultima donna del mondo dello spettacolo positiva al coronovirus. Prima di lei Carlo Conti, anche lui ha scelto Instagram per annunciarlo ai suoi fan: "Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico."

E così anche Gerry Scotti, sempre sul suo profilo instagram: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento."

In ultimo, solo in ordine temporale, Mara Maionchi che risultata positiva al virus, ora è tornata a casa e sembra stare bene. Sempre sul profilo Instagram della conduttrice era apparso un messaggio scritto dal suo staff: “La Mara ricoverata: una diapositiva! Cari tutti. Grazie per gli splendidi messaggi, la Mara è serena e in ottime mani! Un abbraccio mascherato”.