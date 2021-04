Pasqua, una pioggia di multe. Rave party, feste in casa e bische clandestine

Il lockdown di Pasqua non è stato rispettato alla lettera. Lo confermano i dati forniti dal Viminale, che fanno registrare numeri record di controlli ma anche di sanzioni. Da norda sud sono state diverse le irregolarità riscontrare dalle forze dell'ordine. Dal rave party in spiaggia, alla bisca clandestina, fino al parrucchiere abusivo e ad una serie di feste private in casa, assolutamente vietate. Sono state controllate 111.202 persone, e ci sono state ben 2.643 sanzioni. Questo nella sola giornata di sabato, la vigilia di Pasqua. I controlli nelle attività commerciali sono stati 14.797, 88 i titolari sanzionati e 34 le chiusure.

I carabinieri hanno interrotto un rave party a Palermo. C'è stata una festa nei pressi della spiaggia di Palermo, nel quartiere Arenella, vicino alla discoteca "Il Moro", chiusa dal 2018. Il rave party era stato organizzato con un tam tam sui social. All'arrivo dei carabinieri, è scattato il fuggi fuggi. I militari hanno identificato e sottoposto a controllo 7 studenti universitari, che sono stati sanzionati per 2.800 euro.

A Milano, i militari del Nucleo radiomobile sono intervenuti in un'abitazione e hanno accertato la presenza, in un appartamento di 16 persone che ascoltavano musica ad alto volume. Tra i partecipanti alla festa, tutti intorno ai 30 anni, solo uno era domiciliato nell'abitazione. Tutti sono stati identificati e sanzionati per la violazione del divieto di spostamento in ambito comunale. L'attività abusiva di parrucchiere in casa, in provincia di Parma, è costata oltre 15mila euro di multa a un 58enne della Repubblica Dominicana, sanzionato per violazioni amministrative per esercizio abusivo dell'attività e lavoro irregolare. Multati anche i 7 clienti presenti, con 2800 euro di sanzione ciascuno, mentre per il barbiere la multa è stata di 15 mila euro. A Messina scoperta una bisca clandestina, slot machine non autorizzate. Dodici multati.