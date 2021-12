Pfizer, pronta la pillola anti-Covid. "Protegge da Omicron, efficacia al 90%"

Pfizer, Paxlovid funziona. Protezione anche da Omicron

La pillola anti Coronavirus sta per diventare realtà. Pfizer ha dato l'atteso annuncio, la sperimentazione è finita. Il prodotto è pronto per essere immesso nel mercato, manca solo l'ok della Fda. "Siamo fiduciosi", il commento dei dirigenti di Pfizer. L'annuncio - si legge sul Corriere della Sera - è stato dato ieri dall'ad Albert Bourla. "Questo potenziale trattamento può diventare uno strumento cruciale contro la pandemia, salvando vite e riducendo del 90% l’ospedalizzazione». Il farmaco, di cui in realtà si parla da mesi, si chiama Paxlovid ed è un antivirale. La società americana ha concluso la fase sperimentale e ora attende l’approvazione da parte della Autorità federale, la Food and Drug Administration. In parallelo la nuova documentazione sarà presentata anche all’Ema, l’Agenzia europea di controllo.

Secondo i dati diffusi da Pfizer, - prosegue il Corriere - il Paxlovid può ridurre dell’89% ilrischio diricoveri e di morte. Il paziente deve prendere le compresse entro tre giorni dalla comparsa dei primi sintomi. L’efficacia resta comunque sostanzialmente invariata, 88%, se si aspetta fino a cinque giorni. I test, si legge ancora nella nota di Pfizer, sono stati condotti su 2.246 volontari non vaccinati e con un alto rischio di malattie gravi. Tutte queste persone avevano contratto il Covid, con sintomi leggeri o moderati. Circa la metà del campione proveniva dagli Stati Uniti; il resto era distribuito tra Europa, Asia e Africa. Ebbene solo lo 0,7 per cento delle persone che hanno preso il Paxlovid sono finite in ospedale nei 28 giorni successivi. Nessuno è morto. La pillola protegge anche dalla variante Omicron.

