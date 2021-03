Prenotazione vaccino Covid: chi può farlo e procedura

Prenotazione vaccino Covid: come effettuare la richiesta online Regione per Regione

Il piano di vaccinazioni contro il Covid-19 continua anche se non velocemente come in molti si aspettavano. Ad oggi sono 1.400.262 le persone vaccinate in Italia per la prima e seconda dose su 4.302.717 somministrazioni totali. Ogni Regione ha predisposto una piattaforma online per prenotare il vaccino. Nella maggior parte dei casi per questa procedura servono solo tessera sanitaria e codice fiscale.

L'Unione Europea ha attualmente approvato 3 vaccini anti-Covid19 ovvero quelli dell’aziende PfizerBioNTech, Moderna e AstraZeneca. Gli stessi sono stati approvati anche dalL’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Prenotazione vaccino Covid Lombardia

In Lombardia possono prenotare il vaccino gli over 80 e gli over 60 residenti residenti nei seguenti Comuni della zona arancione "rafforzata":

per la provincia di Brescia : Capriolo, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio;

: Capriolo, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio; per la provincia di Cremona: Soncino

Clicca qui per prenotare

Prenotazione vaccino Covid Lazio

Nel Lazio dal 18 febbraio può vaccinarsi il personale universitario e scolastico, docente e non docente, e gli over 80. Da giovedì 4 marzo la campagna vaccinale sarà estesa anche i soggetti estremamente vulnerabili e il 5 marzo per gli over 70. Per la prenotazione sarà necessaria la sola tessera sanitaria. Lunedì 8 marzo potranno prenotare anche le classi d'età 64 e 65 anni. (nati nel 1956 e 1957). Per prenotare clicca qui.

Prontazione vaccino Covid Emilia Romagna

Qui tutti i dettagli sulla procedura per la prenotazione del vaccino in Emilia Romagna. Da oggi possono prenotare anche gli over 80 (nati dal 1937 al 1941) al seguente link.

Prenotazione vaccino Covid Sicilia

Per la Sicilia il link a cui far riferimento per prenotare il vaccino è il seguente. Possono accedere al vaccino over 80, operatori sanitari e del settore scolastico.

Prenotazione vaccino Covid Puglia

In Puglia possono vaccinarsi gli over 80. La prenotazione può essere effettuata online al seguente link. Qui tutte le istruzioni su come seguire la procedura e quali documenti servono.

Prenotazione vaccino Covid Campania

Gli ultra 80enni campani possono prenotare online il vaccino al seguente link.