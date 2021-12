Covid, verso lo stato emergenza fino al 31/3. Ok Iss a vaccino in allattamento

Covid, il governo decide per la proroga dello stato emergenza fino al 31 marzo: per domani atteso il Consiglio dei ministri

Secondo quanto si apprende il governo ha deciso per la proroga dello stato di emergenza. Due le ipotesi sul tavolo: la prima e' quella di arrivare fino al 31 marzo, ma occorrerebbe passare attraverso il Parlamento, la seconda e' quella di 'allungare' la scadenza del 31 dicembre di un mese, quindi fino al 31 gennaio. L'orientamento comunque, secondo quanto viene spiegato da fonti di governo, e' quello di andare verso la prima soluzione. Il Consiglio dei ministri potrebbe tenersi gia' domani. I partiti della maggioranza hanno comunque aperto alla strada che intende percorrere l'esecutivo. Netta la posizione del Pd. "Credo sia maturo - ha spiegato il segretario dem Letta - il momento in cui governo annunci la proroga dello stato di emergenza, la condizione con la quale evitiamo di trovarci oggi come l'Olanda". Sulla stessa lunghezza d'onda Forza Italia e Italia viva. "E' chiaro - l'opinione del presidente M5s Giuseppe Conte - che rispetto alla curva epidemiologica e una variante che appare molto contagiosa, ci sembra necessario pervenire alla proroga dello stato di emergenza". Non chiude la Lega. "Aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori prima della scadenza che e' fra tre settimane per capirne necessita' o meno. Non do' giudizi ideologici e apriori", afferma Salvini. Divisi i presidenti di Regione ma prima della decisione dell'esecutivo non si esclude un incontro tra i governatori e il governo.

Vaccino, ok dall'Iss durante allattamento: il neonato assume anticorpi

Nessuna controindicazione per la terza dose di vaccino somministrata alle mamme che allattano e per i neonati che, attraverso il latte materno, assumono gli anticorpi contro il coronavirus. E' quanto si legge nell'aggiornamento delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanita' in relazione alla terza dose di vaccino contro il Covid, somministrato in gravidanza e allattamento. L'Iss "raccomanda l'offerta di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne che allattano, senza alcuna necessita' di interrompere l'allattamento. La somministrazione deve essere eseguita nei dosaggi autorizzati allo scopo (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purche' sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso. Per le donne che allattano si segnala che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere tramite il latte anticorpi contro SARS-CoV-2. Il neonato allattato da madre vaccinata segue il suo calendario vaccinale senza alcuna modifica" conclude il documento. Come altre misure comportamentali, l'Iss scrive che "a tutte le donne in gravidanza e che allattano, indipendentemente dalla scelta se vaccinarsi o meno, viene raccomandato di osservare le seguenti misure di prevenzione:- igiene delle mani, uso della mascherina negli ambienti chiusi e in prossimita' di altre persone non conviventi/non vaccinate; rispetto della distanza fisica di sicurezza e ventilazione degli ambienti".

Covid, Johnson ha annunciato il primo morto in Uk per Omicron

Il Regno Unito ha registrato il primo morto di Covid con la variante Omicron. Lo ha affermato il premier britannico, Boris Johnson, durante una visita al centro vaccinale vicino Paddington, nella zona ovest di Londra. "Purtroppo si', Omicron sta portando a ricoveri e purtroppo e' stato confermato che almeno un paziente e' morto con questa variante", ha confermato il capo di Downing Street. Intanto il ministro della Sanità britannico Sajiid Javid, riferendo alla Camera dei Comuni, ha affermato che i ricoveri e i decessi a causa della variante Omicron del Covid "aumenteranno drasticamente" nel paese nei prossimi giorni.