Puglia, 5 giugno test in discoteca: 2000 a Gallipoli con green pass

Un esperimento in due diverse discoteche, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinche' avvenga il prima possibile. E' l'iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgera' il 5 giugno a Gallipoli, al 'Praia', dove 2mila persone entreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", spiega Maurizio Pasca, presidente Silb. A Milano il test si svolgera' al Fabric, discoteca al chiuso.

E intanto dalle 14 di domani in Puglia potranno prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid anche gli under 50. In particolare potranno procedere alla prenotazione le persone nate dal 1970 al 1973, quindi chi ha tra 51 e 48 anni. Dal 19 maggio tocchera' poi alle classi di eta' 1974-1977 e, dal 21, ai nati tra il 1978 e il 1981, arrivando cosi' ai 40enni. Si puo' aderire alla campagna vaccinale sul portale internet della Regione lapugliativaccina.it, oppure recandosi in una farmacia accreditata al servizio FarmaCUP o chiamando il numero verde 800 713931, attivo dal lunedi' al sabato dalle 8 alle 20. Alle 9 di oggi, stando al contatore delle somministrazioni, aggiornato periodicamente dal sistema informativo regionale per la Gestione Informatizzata delle Anagrafi Vaccinali, in Puglia erano state inoculate 1.846.339 dosi.