Reithera, volontari senza Green Pass. Rezza: "Verso una sanatoria"

Verso una possibile soluzione per il calvario dei volontari del vaccino sperimentale Reithera. "Partecipano alla sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid e restano senza Green pass, additati come No vax. E' il paradosso in cui sono finite, loro malgrado, 600 persone che volontariamente hanno preso parte alla seconda fase del programma di studio Covitar sul farmaco Grad-Cov2, sviluppato dalla Reithera in collaborazione con l'istituto Spallanzani di Roma", scrive Il Messaggero. Ora però forse qualcosa si muove.

Vaccino: Rezza, verso sanatoria per chi ha fatto sperimentali

"Per Reithera hanno l'esenzione coloro che hanno fatto la vaccinazioni. Purtroppo ci sono dei partecipanti che vengono sottoposti al placebo che chiaramente devono essere rivaccinati. E' allo studio, non solo per Reithera ma per tutti gli altri vaccini sperimentali, un provvedimento che possa sanare la posizione delle persone alle quali e' stato somministrato il vaccino". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa. "Cio' - ha proseguito - viene fatto anche per aiutare la ricerca e la sperimentazione italiana e dei vaccini di altri Paesi ma che vengono sperimentati in Italia".

RADUZZI (MISTO), 'OK ODG GREEN PASS ANCHE A VACCINATI SPUTNIK O REITHERA'

"Il governo ha accolto un mio Ordine del giorno che lo impegna a valutare l'opportunità di estendere il Green pass anche a chi ha effettuato vaccini come Sputnik o Reithera. Stiamo infatti parlando di persone che, nonostante la vaccinazione e quindi la presenza di anticorpi contro il coronavirus, sono tutt'oggi esclusi dal Green pass senza alcuna ragione". Lo riferisce il deputato Raphael Raduzzi del gruppo Misto. ''Il vaccino Sputnik è stato infatti largamente utilizzato anche da tanti nostri connazionali che risiedono a San Marino. Inoltre, nel caso di Reithera, si tratta di cittadini che hanno preso parte ad una sperimentazione finanziata dal nostro Stato e che ora senza un tampone ogni 48 ore si vedranno addirittura sospesi dal lavoro. ''In generale - conclude Raduzzi - trovo tutto l'impianto della normativa sul Green pass estremamente sbagliata ma spero che quantomeno su questo tema il governo dia seguito ai suoi impegni presi in Parlamento".