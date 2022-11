Scattano le multe ai No-vax over 50: in tutto 1,9 milioni di sanzioni a chi non ha adempiuto all'obbligo

Scatteranno a partire da dicembre le sanzioni, complessivamente 1,9 milioni di euro, per gli over 50 e tutte le categorie sottoposte ad obbligo vaccinale che non hanno fatto il vaccino anti-Covid. Oggi, 30 novembre, scade il termine dei giorni - 180 - per giustificare il mancato adempimento, dovuto a motivi sanitari come ad esempio l'aver contratto il Covid in quel periodo.

La sanzione da 100 euro si applica agli ultracinquantenni che dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022 non si erano vaccinati. La sanzione va anche ai sanitari, al personale scolastico e agli appartenenti alle forze dell'ordine che, sempre alla data del 15 giugno 2022, non avevano iniziato il ciclo vaccinale primario, che non avevano ancora effettuato la seconda dose o che non avevano effettuato la dose booster entro i termini di validità del green pass. Risultano non in regola un milione di persone.

Le regioni con le maggiore percentuali di over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo, rispetto alla popolazione del proprio territorio, sono Friuli, Calabria e Abruzzo.

E sempre oggi è attesa la decisione da parte della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'obbligo. Di fronte al palazzo della Consulta una cinquantina di no vax stanno manifestando; c'è chi arriva dal Veneto, chi dalle Marche, qualcuno indossa il tricolore al collo e c'è chi ha una felpa con su scritto "Nati liberi".