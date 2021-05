Scuola, devastante effetto Dad. Un quinto degli studenti a rischio abbandono

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Ma a preoccupare sono anche gli effetti devastanti che la pandemia ha avuto sui ragazzi. La Dad ha provocato un numero di abbandoni della scuola da record. La Comunità di Sant’Egidio, dopo aver ascoltato 2.799 ragazzi delle sue “scuole di pace”, centri di recupero pomeridiani per studenti delle elementari e delle medie - si legge sulla Stampa - organizzati in ventitré città, ha certificato che a settembre 2020, ripartenza del secondo anno pandemico, il 4 per cento dei bambini-adolescenti non era tornato a scuola. Sono 160 mila su circa 4 milioni. E il 20 per cento, qui arriviamo a 800 mila scolari in numero assoluto, aveva accumulato troppi giorni di assenza. Sessanta assenze è la soglia d’allarme, chi supera quella quantità di giorni di è considerato a rischio abbandono.

Il lavoro ha preso in considerazione - prosegue la Stampa - il primo periodo dell’anno scolastico in corso, settembre-dicembre. E un’indagine Ipsos per conto di Save the children aveva già evidenziato che, nel 28 per cento delle classi superiori, ogni studente aveva avvistato — da marzo 2020 a gennaio 2021 — l’addio di almeno un compagno. Qui, i ragazzi arresi, sono altri 34mila. La somma delle due indagini porta a contare 200mila studenti usciti dal circuito scolastico dalla primaria alla media superiore. Più un quinto del totale che dà segnali di sofferenza. Il tasso di dispersione, tenendo conto degli ultimi dati, arriva al 27 per cento. Si torna al livello di sette anni fa.