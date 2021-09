Scuola, green pass anche per i genitori. Non si potrà varcare la porta senza

Scuola, green pass anche per i genitori. Non si potrà varcare la porta

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Parlano chiaro i numeri, la variante delta è ormai dominante su tutto il territorio e gli ospedali sono tornati ad essere sotto pressione. Per questo il governo ha deciso di accelerare per l'obbligatorietà del green pass e il prossimo passo coinvolgerà anche i genitori che accompagnano i figli a scuola, specie alla materna e alla primaria. La bozza della misura - si legge sul Fatto Quotidiano - non lascia dubbi. "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19".

Si escludono ovviamente dalla misura tutti gli studenti. Il controllo di ingressi e uscita - prosegue il Fatto - potrebbero essere un problema dato che certo non si potrà chiedere al personale scolastico, al tempo stesso, di verificare il Green pass dei genitori e di accompagnare fino all’esterno i bambini, rischiando di lasciare inevitabilmente scoperte le classi e gli altri compiti. Così come complicazioni avranno i giorni di adattamento previsti per gli asili nido e le scuole dell’infanzia che prevedono la presenza dei genitori per alcuni giorni all’interno delle strutture.