Scuola, la svolta. Con un solo positivo in classe basta quarantena per tutti

Scuola, con un solo positivo in classe basta quarantena per tutti

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa del virus tradizionale. Ma complice anche la campagna vaccinale che ha raggiunto la quota dell'80% di immunizzati tra gli over 12, il governo ha deciso di allentare alcune misure, come ad esempio quella che riguarda la scuola. "Uso mirato dei tamponi per consentire, proprio per la specificità del contatto, di poter permettere la didattica in presenza": lo aveva anticipato - si legge sul Corriere della Sera - Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, come sarebbero cambiate le regole della quarantena a scuola. E adesso iniziano a circolare i dettagli della bozza preparata dall’Iss insieme al ministero della Salute e a quello dell’Istruzione, che aspetta la firma delle Regioni, la prossima settimana, per diventare ufficiale.

I test dunque - prosegue il Corriere - saranno la chiave per valutare quando e se necessario fermare l’attività didattica in presenza per sostituirla con quella a distanza. Mentre oggi, appena uno studente risulta positivo al Covid, l’intera classe resta a casa, con le nuove regole gli studenti saranno sottoposti tutti a tampone e, se negativi, potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza. È il «modello Bolzano», dove l’amministrazione della Provincia autonoma ha fin dall’inizio dell’anno lanciato screening a tappeto con tamponi nasali in tutte le classi. Nel caso del piano che sta predisponendo il governo a livello nazionale, si prevede che a distanza di cinque giorni i test vengano ripetuti: nel caso in cui ci sia un altro positivo, gli alunni non vaccinati andranno in Dad, quelli vaccinati potranno restare in classe. Solo se si trovano tre positivi, scatta la quarantena pertutti, di dieci giorni peri non vaccinati e di sette per i vaccinati.