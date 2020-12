Scuole, riapertura 7 gennaio con capienza 50%: verso l'accordo stato-regioni

Scuole superiori riaperte dal 7 gennaio ma per gradi: gli studenti potranno tornare in classe ma con una capienza del 50%. Il confronto tra lo stato e le regioni ha portato a questo accordo.

Su modalità e protocollo resta l'incognita dei contagi, da valutare in base ai dati delle prossime settimane. Intanto il governo si sarebbe impegnato a versare nuovi fondi per consentire alle Regioni di istituire servizi di trasporto pubblico aggiuntivi nelle fasce orarie più frequentate dagli studenti, dato che aveva contribuito nei mesi scorsi alla chiusura delle scuole, in concomitanza con la riduzione della capienza dall'80 al 50% dei mezzi pubblici all'inizio di nobvembre.

Le Regioni da parte loro dovrebbero istituire una corsia preferenziale per i tamponi degli studenti, così da velocizzare i test e la ricezione dei risultati, per evitare che le scuole si paralizzino con intere classi ion quantena in attesa di un risultato di posività o negatività al contagio. Un'altra condizione per regioni e comuni è l'impegno a modificare gli orari di accesso alle scuole, così da evitare concentrazioni di persone nelle strade e sui mezzi pubblici.