Speranza sia convocato in Parlamento: spieghi le rivelazioni su Ranieri Guerra

La puntata di Report: "La consapevole foglia di fico" La trasmissione di Rai 3 Report, sarebbe entrata in possesso di alcune e-mail che proverebbero in maniera inconfutabile che il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra avrebbe fatto delle pressioni sui suoi ricercatori per non far emergere che l’Italia avesse un piano pandemico del 2006, vecchio e inadeguato. Guerra, che fino al 2017 è stato direttore generale del ministero della Salute, era proprio la persona preposta ad aggiornare quel piano.