Spostamenti Comuni meno di 5.000 abitanti: ecco come sapere fino a quanto ci si può spostare nel rispetto delle norme previste dal dpcm Natale

L'Italia da oggi 28 dicembre al 30 dicembre e il 4 gennaio 2021 torna in zona arancione dopo essere stata zona rossa durante il periodo natalizio. Bar e ristoranti restano chiusi ma i cittadini in questi giorni potranno muoversi più liberamente e andare a trovare i parenti.

I residenti dei Comuni con meno di 5.000 abitanti possono spostarsi in un raggio massimo di 30 chilometri ma non possono raggiungere il capoluogo di provincia. Come sapere fino a quanto ci si può effettivamente muovere? Fortunatamente la tecnologia ci dà una mano in questo senso. I Comuni interessati sono 5.496, ovvero circa il 70% del totale, e rappresentano il 16% dell'intera popolazione italiana.

Spostamenti Comuni meno di 5.000 abitanti: fino a quanto ci si può muovere

Il sito 30Cappa creato da aborruso, napo e pigreco permette di visualizzare su una mappa interattiva quali luoghi i cittadini di Comuni sotto i 5.000 abitanti possono spostarsi liberamente. Basta inserire il nome del proprio Comune nel motore di ricerca per visualizzare sulla mappa quali località sono raggiungibili senza incorrere in sanzioni e quali no. Curioso il caso di Campione d'Italia che rappresenta un'anomalia, in quanto i Comuni nel raggio di 30 km si trovano tutti in Svizzera.

Per chi utilizza Telegram, la celebre app di messaggistica russa, è disponibile un bot creato da Salvatore Larosa. Una volta aggiunto alla chat basterà inserire il nome del proprio Comune per visualizzare l'elenco dei Comuni vicini che si possono raggiungere il link alle mapp di 30Cappa.

Vi ricordiamo che ill 31 dicembre e dall'1 al 3 gennaio 2021 e dal 5 al 6 gennaio tornerà in vigore la zona rossa in tutta Italia. Ci si potrà quindi muovere solo per motivi comprovati di lavoro, salute o urgenza avendo con sé l'apposita autocertificazione.