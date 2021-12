Treni, quarantene e positivi: centinaia di cancellazioni, manca il personale

Treni, caos in vista di Capodanno: centinaia di viaggi a rischio taglio

La variante omicron in Italia accelera la sua incidenza. Ieri è stato raggiunto un nuovo record di positivi, 98 mila in un solo giorno. Il ceppo sudafricano del Coronavirus si sta confermando molto più contagioso rispetto al delta e questo sta provocando il caos, soprattutto nei trasporti. A causa delle positività e delle quarantene forzate, infatti, - si legge sul Giornale - centinaia di corse dei treni sono state cancellate per mancanza di dipendenti. Trenitalia ha soppresso o sostituito con autobus il 5 per cento delle corse regionali programmate, cercando di concentrare le modifiche negli orari di minore flusso. Infatti è a livello locale che c'è il maggior numero di collegamenti cancellati. In Lombardia Trenord ha soppresso circa cento corse al giorno sulle oltre 1.800 che sono state programmate durante le festività. Il tasso di assenza dei dipendenti ha raggiunto il 12 per cento di 1.300, tra cui anche capitreno e macchinisti.

In Toscana - prosegue il Giornale - fino al 9 gennaio, 95 delle 770 corse ferroviarie giornaliere saranno sostituite da autobus o con altri treni regionali con partenze ravvicinate. Criticità ci sono però soprattutto sugli autobus, visto che in tutta la regione, spiega la società che gestisce il servizio pubblico locale, sono circa 400 gli autisti a casa per malattia o isolamento: «La situazione si sta aggravando in modo veloce con punte di criticità superiori alla media nell’area fiorentina. La crisi che ipotizzavamo arrivasse solo col ritorno del servizio scolastico invece già si vede all’orizzonte». Traffico invece regolare ieri all'aeroporto di Fiumicino, dove tra le partenze per il Capodanno non si sono registrate cancellazioni di voli, contrariamente a quanto accaduto nei giorni scorsi nel mondo con migliaia di voli cancellati dalle compagnie decimate dalle quarantene.

