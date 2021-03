"Trenta coperti in 16 mesi". Il Covid cancella 127 anni di storia a Venezia

Il Coronavirus in un solo anno ha cancellato un bel pezzo di storia dell'Italia. L'emergenza per la pandemia ha portato ad una crisi economica che non si vedeva dal dopoguerra. Chiudono aziende, attività storiche e molte famiglie non riescono più a sostenere queste spese senza entrate. E' il caso - si legge su Repubblica - di un ristorante storico di Venezia, costretto ad abbassare per sempre la serranda dopo 127 anni di storia. Dopo un anno di agonia, - si legge su Repubblica - con i lockdown da pandemia a travolgere calli e campi come l’onda inaudita di uno tsunami, Venezia celebra oggi un altro funerale. Andrea Michielazzo e la moglie Barbara smontano con le loro mani, pezzo per pezzo, uno dei ristoranti più amati dai veneziani e più famosi nel mondo. Chiude "Antica Carbonera". il motivo lo spiega il proprietario: "Solo trenta coperti in 16 mesi".

Grazie ai piatti della laguna - prosegue Repubblica - fatturavano 700 mila euro all’anno. Tra cuochi e camerieri sono arrivati a tredici più gli stagionali. «Ho spento il fuoco — dice Andrea — a fine febbraio. Il venerdì a mangiare non è venuto nessuno. Sabato erano in quattro, domenica in due. A questo punto siamo noi a non sapere più cosa mettere sulla nostra tavola». Dal marzo scorso i ristori per le chiusure obbligate non sono arrivati a 20 mila euro». I proprietari del palazzo hanno dimezzato l’affitto nei giorni di lockdown. Quando però torna la zona gialla, il prezzo è quello del contratto. «Così devo buttare via — dice Andrea — la storia della mia vita. Ho iniziato a sparecchiare tavoli a sedici anni, per non fare il muratore come mio padre. Ho sempre tenuto la testa bassa, fino a risparmiare 300 mila euro per restaurare il locale. Buttati via: oggi smonto tutto e chiudo per sempre».