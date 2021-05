Turismo, Draghi: "Da metà maggio pass verde per viaggiare in Italia"

Il premier Mario Draghi, al termine della riunione del G20 del Turismo, ha espresso parole di incoraggiamento sul tema del turismo italiano: nell'attesa che diventi operativo il green pass europeo "il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio". Ha poi continuato: "E' arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l'ora di riaccogliervi di nuovo. Se c'è un paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo vuole venire in Italia, la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente ma siamo di nuovo pronti a ospitare il mondo. Il G20 e le direttive per il futuro del Turismo sono una base per una ripresa del turismo a livello globale".

Aprendo la conferenza stampa il Presidente Draghi ha spiegato: "L'economia dopo la pandemia sarà diversa ma non ho dubbi che il turismo si riprenderà e sarà più forte di prima, anche migliore. Nel frattempo continuiamo a fornire supporto economico concreto al settore e con il Pnrr lavoriamo per il futuro". Per il premier il turismo dovrà essere "più sostenibile e inclusivo. Lavoriamo per il futuro, per proteggere l'ambiente e includere le attività locali", ha concluso.