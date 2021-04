Turismo, Procida accelera: prima isola Covid-free. Il 70% coperto entro sabato

Il Coronavirus in Italia non smette di far paura, complici anche le varianti. La buona notizia però arriva dall'accelerazione nella campagna vaccinale, presto si dovrebbe tagliare il traguardo delle 500 mila dosi giornaliere. Chi sta andando a ritmo sostenuto sono sicuramente le principali isole della Campania. Il presidente De Luca ha deciso di puntare sull'immunizzazione delle isole il prima possibile. Presto toccherà a Capri e Ischia, ma la prima isola Covid Free sarà la Capitale della Cultura del 2022: Procida. Tutti i cittadini - si legge sulla Stampa - sono determinati a non perdere l’occasione.

Tutti pronti a vaccinarsi. È un modo per garantire la rapida ripresa dell’attività turistica nelle isole. In poche ore è stato definito il calendario dei quattro giorni necessari per esaurire tutte le fasce di età. Ieri i cinquantenni, oggi i quarantenni, domani i trentenni e sabato chi ha tra i 18 e i 29 anni, concludendo le vaccinazioni dei residenti e facendo tagliare all’isola il traguardo di prima Covid-free in Italia. Il traguardo, in realtà, - prosegue la Stampa - sarà effettivo nelle prossime settimane, quando saranno completate anche le seconde dosi, ma la previsione del sindaco è di riuscire a vaccinare entro sabato una percentuale consistente di residenti. «Credo che saranno vaccinate tra le 7.000 e le 7.500 persone, dovremmo coprire tra il 60 e il 70% della popolazione, molti con dosi Johnson&Johnson che non prevedono richiamo», spiega il sindaco.